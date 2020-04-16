Минздрав рекомендовал регионам приостановить плановую вакцинацию детей из-за COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России посоветовал оперативным штабам в регионах решать вопрос о приостановке плановой вакцинации детей, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Федерации.

Об этом говорится в письме ведомства в регионы, распространенном его пресс-службой в четверг. Если региональный оперштаб решит продолжить проведение вакцинации, то тогда местное население стоит заранее информировать о времени проведения прививок и ввести предварительную запись на посещение больницы для вакцинации, советуют в Минздраве.

Ранее Роспотребнадзор в своем письме отметил целесообразность приостановления плановой вакцинации взрослых в рамках нацкалендаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям за исключением иммунизации в эпидемических очагах.