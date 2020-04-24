В многоэтажке в Краснодаре произошел взрыв газа

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого многоэтажного дома в Краснодаре в пятницу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил позднее, что произошел взрыв газа.

"Пожар произошел в квартире на четвертом этаже шестиэтажного дома по переулку Ленинский. Из здания проведена эвакуация, пожарные приступили к тушению", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате происшествия "есть погибший" - пожилой мужчина, находившийся в квартире.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю подтвердила, что в результате происшествия "есть пострадавший", и уточнила, что пожар был оперативно ликвидирован.

По данным МЧС, пожар произошел в около 14:00, ликвидирован в 14:25. Горела квартира на четвертом этаже шестиэтажного дома на площади 20 кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился оказать помощь жильцам многоквартирного дома, где в пятницу днем произошел пожар после взрыва газа.

"Сегодня в Краснодаре случилась трагедия - в многоэтажке произошел взрыв газа. Эвакуировано 35 человек. Поручил оперативно оказать помощь всем пострадавшим и предоставить им временное жилье", - написал глава региона на странице в телеграме.

Губернатор сообщил, что поручил своему первому заместителю взять ситуацию на личный контроль.

По факту пожара в жилом доме Краснодара, в котором погиб один человек, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по краю.

По данным следствия, в пятницу днем произошло возгорание в одной из квартир шестиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного в Ленинском переулке. Соседи, обнаружив возгорание, сообщили в пожарную службу и вызвали бригаду скорой помощи. На месте происшествия обнаружено тело 68-летнего хозяина квартиры.