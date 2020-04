Скончалась главред "Русского радио" Юлия Ларионова

За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. @russkoe_radio Светлая память и искренние соболезнования родным и близким. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

