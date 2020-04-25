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Скончалась главред "Русского радио" Юлия Ларионова

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.

Ранее о смерти Ларионовой написал на своей странице в инстаграме продюсер Иосиф Пригожин.

"Русское радио" входит в "Русскую Медиаоруппу", которая владеет радио Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио Maximum, а также музыкальным каналом RU.TV.

Русское радио

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