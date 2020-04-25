Скончалась главред "Русского радио" Юлия Ларионова
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Ранее о смерти Ларионовой написал на своей странице в инстаграме продюсер Иосиф Пригожин.
За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. @russkoe_radio Светлая память и искренние соболезнования родным и близким. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
"Русское радио" входит в "Русскую Медиаоруппу", которая владеет радио Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио Maximum, а также музыкальным каналом RU.TV.