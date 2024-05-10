Мишустин заявил об ответственности каждого члена кабмина за достижение результатов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Результаты работы российского правительства должны быть важнее формальных процедур, заявил утвержденный Госдумой кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин.

"Хочу напомнить о тех ценностях, которые правительство сформулировало еще четыре года назад, ключевая из них - выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей граждан на основе обратной связи. Но, конечно, результаты (работы правительства - ИФ) должны быть важнее всех формальных процедур и регламентов", - сказал он в пятницу.

Мишустин подчеркнул, что каждый член правительства должен нести персональную ответственность за достижение результатов.

"Хочу заверить вас, что эти ценности для нового состава правительства будут ориентиром в работе. Но четкое следование курсу нашего президента поможет добиться успехов для благополучия людей и для развития нашей страны", - заявил он.

Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за одобрение его кандидатуры на должность главы правительства РФ.

Как он подчеркнул, "несмотря на разные взгляды на многие вопросы, сегодня вы прежде всего поддержали решение президента, выразили готовность для выполнения поставленных им задач вместе с кабинетом министров, который будет работать в том числе под моим руководством".