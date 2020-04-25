В колонии строгого режима в Уфе подавили бунт
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Шестеро осужденных пытались устроить беспорядки в исправительной колонии N3 Уфы, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкортостану.
По предварительным данным, вечером 20 апреля 2020 года шестеро осужденных отказались выполнять требования сотрудников учреждения, не пускали их в помещение отряда и призывали других осужденных присоединиться к акции неповиновения.
Действия осужденных были пресечены, при этом никто из сотрудников колонии и осужденных не пострадал.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины возникшего конфликта.
В пресс-службе республиканского УФСИН уточнили, что инцидент произошел в исправительной колонии строгого режима, где отбывают наказание неоднократно судимые граждане за тяжкие и особо тяжкие преступления.