В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд из региона

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Томский региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции ввел ограничения на въезд и выезд из региона, сообщает в воскресенье пресс-служба обладминистрации.

Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости, отмечается в ее пресс-релизе.

С 27 апреля на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда за пределы Томской области, связанные с личными обстоятельствами.

По состоянию на 26 апреля в Томской области зафиксировано 67 случаев COVID-19, 11 человек вылечились.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949.