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Епископ Пантелеимон призвал супругов воздержаться от упреков в условиях изоляции

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Председатель синодального Отдела по церковной благотворительности епископ Пантелеимон уточнил свою позицию по вопросам семейного послушания.

Как сообщалось, ранее в рамках прямого эфира в интернете одна из зрительниц задала вопрос о том, как выстроить отношения с супругом. Епископ Пантелеимон посоветовал этой женщине "для начала перестать делать замечания" мужу.

"Не менее важно для мужа - отказаться от замечаний своей жене, проявлять к ней любовь и заботу", - заявил епископ в воскресенье "Интерфаксу".

По мнению архиерея, "если муж или жена не могут сдержаться и все-таки делают замечания, они могут возложить на себя внутреннее обязательство - отказаться на какое-то время от того, что им нравится".

Епископ убежден, что в нынешней тревожной ситуации очень важно сохранять мир в семье, со своими близкими, воздерживаться от замечаний, стараться поддерживать друг друга, проявлять любовь к своим родным и всем, кто нуждается в помощи.

"Нам всем нужно научиться понимать другого человека, сочувствовать ему. Наши замечания - жене мужа или мужа жене - могут спровоцировать напряжение в отношениях. Этого важно избежать", - подчеркнул глава синодального отдела.

РПЦ

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