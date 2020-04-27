Росгвардейцы нашли на красноярской даче восемь артснарядов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Техники отряда ОМОНа красноярского управления Росгвардии нашли на участке в садовом товариществе восемь восемь артиллерийских снарядов. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Владелец участка позвонил в полицию и сообщил, что во время земляных работ нашел предмет, похожий на снаряд.

К нему выехали специалисты ОМОНа Росгвардии, нашли все боеприпасы, вывезли и обезвредили. Всего они нашли восемь снарядов "различного калибра со следами глубокой коррозии, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан".