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Сотни буревестников оказались пленниками на сахалинском судне

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В соцсетях появилось видео, на котором видно, что несколько сотен птиц прибыли минувшей ночью в Сахалинский западный морской порт (город Холмск, юг Сахалина) на палубе ледокольного судна-снабженца "Витус Беринг", обслуживающего нефтегазовые проекты сахалинского шельфа.Члены экипажа судна вынуждены расталкивать птиц ногами, чтобы пройти.

Птицы на борту судна - серые буревестники, сообщил руководитель фонда защиты природы "Зеленый Сахалин" Александр Иванов.

"Скорее всего, на судне ночью были включены огни, которые могли привлечь птиц во время их перелета. Возможно, они сели на палубу, чтобы отдохнуть, и оказались пленниками корабля, так как из-за анатомической формы крыла им трудно взлететь с ровной поверхности палубы. Они взлетают со скал или со встречным потоком воздуха", - рассказал собеседник агентства.

По данным сотрудников порта, на судне начались разгрузочно-погрузочные работы, и какое-то количество птиц уже было раздавлено, отметил Иванов.

"Оказавшись в такой ситуации, когда птицы позабивались кто куда на палубе, люди поступили неверно. Надо было сначала освободить палубу от пернатых. Можно было бы на час приостановить разгрузочно-погрузочные работы, сачками отловить буревестников и выпустить с борта судна в естественную среду", - сказал эксперт.

Сотрудники фонда попросили руководство порта пропустить их на судно, чтобы освободить оставшихся в живых буревестников. Но такого разрешения они пока не получили. Зоозащитники намерены обратиться в связи с инцидентом в природоохранную прокуратуру.

Серый буревестник - перелетная птица, которая ежегодно совершает очень далекие странствия. У нее темное оперение и при плохих погодных условиях кажется почти черным. В полете серый буревестник, как и другие представители семейства, наклоняется с одной стороны в другую и лишь изредка взмахивает крыльями. Благодаря особому строению тела и крыльев они могут нырять, существовать над морем и рядом с ним. Однако по той же причине им трудно перемещаться по суше. Взлетать буревестники могут только на воде при встречном потоке ветра или с возвышенностей.

Сахалинская область Сахалин

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