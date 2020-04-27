Путин призвал Запад вспомнить об "истинном союзничестве" времен Второй мировой

Президент России Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал государства, выступившие союзниками СССР в борьбе с нацизмом, использовать этот опыт в борьбе с сегодняшними глобальными вызовами и угрозами.

"Сегодня, когда человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны", - говорится в телеграмме президента организаторам и посетителям онлайн-выставки "Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом". Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин напоминает, что, "несмотря на политические расхождения и разные, порой диаметрально противоположные взгляды на происходящие события, руководители Советского Союза, Великобритании и США смогли правильно расставить приоритеты, подняться над личными амбициями и по ключевым вопросам прийти к взаимному согласию, выработать общие подходы к сложным проблемам в интересах скорейшего окончания Второй Мировой войны, установления глобальной системы безопасности, основанной на коллективных действиях и уставе ООН".

Президент РФ отметил, что в России высоко ценят "вклад наших союзников по оружию в разгром нацизма". "Вместе с солдатами и офицерами Красной армии они плечом к плечу сражались с жестоким и беспощадным врагом, отстаивали идеалы свободы и гуманизма, вместе приближали долгожданную и такую дорогую для всех победу", - пишет российский лидер.