Студенты Казанского университета нашли свои дипломные работы на интернет-распродаже

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту продажи дипломов студентов Казанского федерального университета в интернете, сообщил "Интерфаксу" старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

"Начата прокурорская проверка в связи с появившейся информацией о том, что выпускные работы студентов КФУ продают на одном из интернет-ресурсов. Это незаконно, дипломы должны размещаться для учебных целей, а не для продажи. Для этого есть специальные ресурсы", - сказал Галиев.

По данным надзорного ведомства, владельцы сайта утверждают, что получили работы от студентов.

Руководитель высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский в соцсети сообщил, что все дипломные работы студентов есть в открытом доступе на сайте вуза. "Все выпускные работы и планируемые к защите диссертации публикуются на официальном сайте вуза как раз для защиты авторских прав, так как скопированная работа не пройдет проверку через систему "Антиплагиат", - сказал он.

По его словам, вуз имеет право публиковать работы студентов. "В КФУ установлена процедура, согласно которой одновременно со сдачей выпускной квалификационной работы научному руководителю обучающийся заполняет разрешение на ее размещение в электронно-библиотечной системе", - пояснил Толчинский.