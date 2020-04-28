Один из районов Республики Алтай закрыт из-за распространения коронавируса

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел ограничения на въезд и выезд с территории Усть-Коксинского района, где подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-центр правительства региона.

"Подписано распоряжение об определении комплекса ограничительных мероприятий на территории Усть-Коксинского района. Меры приняты в связи с необходимостью усиления работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Установлен запрет на въезд в район и выезд с его территории, за исключением жителей, имеющих регистрацию", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции разместят посты на въезде в Усть-Коксинский район и будут проверять всех прибывающих. Жители района, вернувшиеся из других регионов, должны обеспечить самоизоляцию.

Всего в регионе, по последним данным, коронавирус подтвержден у 30 жителей.

Ранее сообщалось, что ограничения на въезд и выезд введены в Турочакском районе.