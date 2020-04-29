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В ЦБ выступили против идеи МВД расширить доступ полиции к банковской тайне

Проблема неэффективной борьбы с финансовыми преступлениями не сводится к вопросам межведомственного взаимодействия

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Банке России выступают против предложения МВД расширить доступ правоохранительных органов к сведениям, содержащим банковскую тайну. Так в пресс-службе ЦБ прокомментировали письмо главы МВД Владимира Колокольцева главе регулятора Эльвире Набиуллиной.

Министр предложил ЦБ облегчить полицейским доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере.

В письме он указал, что длительность проводимых по заявлению ЦБ проверок в том числе связана с тем, что полиция несвоевременно получает данные о признаках противоправных деяний в банках. А также он отметил, что к заявлениям не приобщаются документы и сведения, необходимые для скорейшего принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

Для примера он привел уголовные дела, возбужденные в 2018-2019 годах в отношении бывших руководителей и бенефициаров банков "ФК Открытие" и Промсвязьбанк. В результате несвоевременного информирования МВД за рубеж были выведены крупные суммы, в том числе деньги клиентов и вкладчиков, напомнил он. Несвоевременное реагирование негативно сказалось на изобличении виновных лиц и привлечении их к ответственности, а также на принятии мер по возмещению ущерба, говорится в письме.

По мнению Колокольцева, данная ситуация связана, в том числе, с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну. Банки по-своему толкуют отдельные положения Гражданского кодекса, отказывая органам внутренних дел в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним. Для однозначного толкования норм права требуется изменение подхода к получению необходимого объема информации, составляющего банковскую тайну, а также более тесное сотрудничество и взаимообмен сведениями между МВД РФ и Банком России.

В связи с этим МВД подготовило соответствующие предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, а также прорабатывает обновленную редакцию проекта совместного с ЦБ соглашения об информационном взаимодействии, "позиция МВД России по которому, к сожалению, на текущий момент не учтена.

Колокольцев уже не впервые упрекает Банк России в недостаточном информировании о кредитно-финансовых преступлениях. Выступая в феврале на коллегии МВД с участием президента Владимира Путина, он заявил, что ЦБ несвоевременно и в неполном виде предоставляет министерству информацию о преступлениях в банковской сфере, что препятствует их эффективному расследованию. По словам главы МВД, повышению эффективности могут способствовать изменения в законодательство и в соглашение о межведомственном взаимодействии.

Ответ Банка России

В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" сообщили, что при выявлении признаков противоправных действий в банках ЦБ оперативно информирует об этом правоохранительные органы в соответствии с действующим регламентом информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры, правоохранительных и иных федеральных государственных органов РФ.

ЦБ прокомментировал ситуацию с Промсвязьбанком, которую упомянул Колокольцев.

Регулятор напомнил, что направил предписание банку 11 декабря 2017 года. 15 декабря ЦБ ввел в банк временную администрацию, которая, несмотря на активное противодействие, выявила и задокументировала факты хищений кредитных досье на 100 млрд рублей, оперативно подготовила и 25 декабря направила соответствующее заявление в Генпрокуратуру.

Еще одно заявление было направлено 29 декабря в Генпрокуратуру и Следственный комитет в отношении операций с ценными бумагами в период с 12 декабря по 14 декабря 2017 года, которые нанесли ущерб банку боле 102 млрд рублей. При этом, уголовные дела по данным заявлениям были возбуждены лишь спустя год (5 декабря 2018 года и 14 ноября 2018 года соответственно).

"В 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. И во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался. При этом расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым, так как приведенные факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия", - заявили в ЦБ.

ЦБ ранее частично раскрывал статистику возбуждения дел по своим обращениям в правоохранительные органы.

Так, по сомнительным операциям в 2017 году Банк России направил в правоохранительные органы 262 сообщения, в 2018 году - 228, в 2019 - 106. По имеющимся данным, по этим материалам было возбуждено всего восемь уголовных дел, еще десять материалов были приобщены к другим уголовным делам.

В 2017 году в правоохранительные органы было направления 85 заявлений о выявленных признаках противоправных деяний, в 2018 - 105, в 2019 - 129.

МВД Банк России Владимир Колокольцев Эльвира Набиуллина ФК Открытие Промсвязьбанк

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