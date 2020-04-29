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Колокольцев призвал Набиуллину облегчить полиции доступ к банковской тайне

Он также попросил ЦБ своевременно информировать МВД о признаках преступлений в финансовой сфере

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать их о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере.

Он сослался на интересы борьбы с преступностью в банковской сфере. Об этом говорится в письме главы МВД на имя Набиуллиной, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Колокольцев напомнил, что в результате недобросовестных действий банкиров "десятки тысяч вкладчиков теряют свои денежные средства, а предприниматели несут серьезные убытки". По его словам, это плохо сказывется на российском финансовом рынке.

"При этом в средствах массовой информации постоянно обсуждается данная тематика, а различные "эксперты" манипулируют "баснословными" для обывателя цифрами, что также сказывается на социальной напряженности и подрывает доверие граждан к институту кредитно-финансовой системы РФ", - указал министр.

Он напомнил, что сам ЦБ выступает за корректировку действующего законодательства ради повышения эффективности борьбы с преступлениям в банковской сфере и сетует на затягивание сроков большинства проверок, проводимых по заявлению регулятора.

"Разделяя озабоченность по указанной проблематике, отмечаем, что длительность проводимых проверок в том числе связана с несвоевременным информированием органов внутренних дел о признаках противоправных деяний в кредитных организациях, а также неприобщением к заявлениям документов и сведений, необходимых для скорейшего принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела", - считают в МВД.

Для примера Колокольцев привел уголовные дела, возбужденные в 2018-2019 годах в отношении бывших руководителей и бенефициаров Промсвязьбанка и "ФК Открытие". По его словам, в результате несвоевременного информирования МВД о противоправных деяниях за рубеж были выведены крупные суммы денежных средств, в том числе вкладчиков и клиентов банков. "Несвоевременное реагирование негативно сказалось на изобличении виновных лиц и привлечении их к ответственности, а также на принятии мер по возмещению ущерба", - подчеркнул министр.

По его мнению, данная ситуация "связана, в том числе, с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну".

Он отмечает также, что кредитные организации по-своему толкуют отдельные положения Гражданского кодекса РФ, отказывая органам внутренних дел в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним . В этой связи министр предлагает оптимизировать процесс противодействия преступлениям в банковской сфере. "Для однозначного толкования норм права требуется изменение подхода к получению необходимого объема информации, составляющего банковскую тайну, а также более тесное сотрудничество и взаимообмен сведениями между МВД РФ и Банком России", - подчеркивает Колокольцев.

В этой связи МВД подготовлены соответствующие предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, а также прорабатывается обновленная редакция проекта совместного с ЦБ соглашения об информационном взаимодействии, "позиция МВД России по которому, к сожалению, на текущий момент не учтена".

МВД Банк России Владимир Колокольцев Эльвира Набиуллина ФК Открытие Промсвязьбанк

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