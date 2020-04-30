ФСБ перекрыла канал поставки в Москву добытого браконьерами камчатского краба

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пограничники перекрыли канал поставки из Мурманска в Москву камчатского краба, добытого браконьерами. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

В ведомстве рассказали, что 26 апреля на выезде из Мурманска был остановлен грузовой автомобиль с полуприцепом, в котором находилось 1,1 тыс. конечностей камчатского краба общим весом 989 кг. Транспортировкой партии краба занимался "участник преступной деятельности", отметили в Погрануправлении.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил 7 млн 945 тыс. рублей.

Кроме того, на следующий день пограничники обнаружили кустарный цех, где шла переработка краба. Цех находился в переоборудованном гараже в поселке Ура-Губа (Кольский район).

"В кустарном цеху в ходе проведения мероприятий выявлен организатор преступной деятельности. У него изъято две особи камчатского краба, 81 комплект конечностей и 138 брикетов с мясом камчатского краба", - отметили в Погрануправлении, добавив, что в цеху находись и крабовые ловушки.

Общий вес изъятого в цехе составил 309 кг. По предварительным оценкам, водным биологическим ресурсам РФ причинен ущерб на 6,2 млн рублей.

По данным фактам идут проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).