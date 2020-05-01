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Более 10 млн кредитов было выдано за всю историю ипотечного рынка России

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более 10 млн жилищных кредитов выдано за всю двадцатилетнюю историю существования ипотечного рынка в России, сообщает ДОМ.РФ со ссылкой на статистику Банка России.

За это время было приобретено более 540 млн кв.м жилья, что превышает объем жилищного фонда таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самара и Краснодар вместе взятых.

Согласно обзору, в марте текущего года в РФ было выдано более 122 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 305,6 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее, в количественном выражении, и на 36% - в денежном.

В ДОМ.РФ указывают, что в апреле ожидается временное снижение объемов ипотечного кредитования. При этом в компании указывают на наличие первых признаков восстановления спроса на ипотечном рынке в последнюю неделю апреля за счет новой государственной программы.

В этих условиях, несмотря на произошедшее снижение выдачи в апреле, 2020 год пройдет для ипотечного рынка относительно спокойно. Население будет реализовывать отложенный спрос, и, по оценкам ДОМ.РФ, за год будет выдано около 1 млн кредитов на общую сумму 2,5 трлн рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала рост ипотечного кредитования в этом году.

В РФ запущена программа льготного ипотечного кредитования со ставкой до 6,5% годовых. Оформить льготную ипотеку на новостройки можно до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, 3 млн рублей - в других регионах России. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок кредитования - до 30 лет.

Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Как сообщалось, в 2019 году банки РФ предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 2,848 трлн рублей, что на 5,5% меньше показателя годом ранее. Количество предоставленных жилищных кредитов в прошлом году снизилось на 13,8%, до 1,269 млн.

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