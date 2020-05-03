В психбольнице Кащенко в Петербурге COVID-19 нашли у сотрудников и пациентов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружен у сотрудников и пациентов Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 имени Кащенко, сообщил на странице в "ВКонтакте" в воскресенье глава города Александр Беглов.

"К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе, самых уязвимых. COVID-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Как произошло заражение, покажет расследование специальной комиссии", - написал он.

По словам главы города, в ближайшее время заболевшие пациенты этой клиники будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы №3 имени И.И.Скворцова-Степанова.

Беглов рассказал, что там на первом этапе будут развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских), а позже еще порядка 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания. В этом корпусе подготовлено реанимационное отделение и в воскресенье закончится монтаж санпропускных шлюзов.

Он подчеркнул, что потоки пациентов в больнице имени Скворцова-Степанова будут разведены. Учреждение продолжит прием неинфекционных больных через чистое приемное отделение.

Ранее в воскресенье оперативный штаб сообщил, что в России за сутки зафиксированы 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах, общее число заболевших за время распространения COVID-19 достигло 134 687.