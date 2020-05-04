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Трое рабочих пострадали при взрыве компрессора на заводе в Мордовии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На заводе химического машиностроения в Мордовии во время ремонта взорвался компрессор, пострадали трое рабочих, они госпитализированы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Позднее в пресс-службе республиканского главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили эту информацию. Там уточнили, что аварийная ситуация произошла во время ремонтных работ на АО "Рузаевский завод химического машиностроения" ("Рузхиммаш", актив группы RM Rail).

"Около 19:00 мск на "Рузхиммаше" произошла авария компрессорного насоса во время ремонтных работ, без последующего возгорания. В результате трое рабочих пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "происшествие на работу завода не повлияло".

Завод выпускает железнодорожные цистерны, полувагоны, платформы, контейнер-цистерны, оборудование для автомобильных газозаправочных станций, запорную арматуру, разнообразное оборудование для нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику (опрыскиватели и пресс-подборщики).

Мордовия Рузаевка

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