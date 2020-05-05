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После гибели мигрантов в пожаре в частном доме в Подмосковье завели дело об убийстве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о непредумышленном убийстве возбуждено в Подмосковье по факту гибели шести мигрантов на пожаре в частном доме.

Как сообщила представитель регионального главка СКР Ольга Врадий, дело заведено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным следствия, 5 мая на территории частного дома в деревне Дурниха городского округа Раменское произошёл пожар, в ходе тушения которого обнаружены тела шести человек, трех мужчин и трех женщин.

По предварительным данным, в доме проживало 26 человек, граждан одного из соседних государств. Следователи проверят, легально ли эти люди находились на территории РФ.

По одной из версий, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки.

Кроме того, в связи с произошедшим начата прокурорская проверка.

Московская область Подмосковье

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