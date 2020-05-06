"Ростех" запустил производство озонаторов, уничтожающих вирусы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Росэлектроника" запустил производство озонаторов "Гроза", предназначенных для обеззараживания помещений, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Озонаторы уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе, а также устраняют неприятные запахи. В аппаратуре используется пластинчатый генератор, который придает содержащемуся в воздухе кислороду сильный электрический разряд и в результате преобразует его в озон", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, слова которого приводят в пресс-службе, мощности "Ростеэлектроники" позволят выпускать до 500 таких устройств в неделю. Аппараты производит красноярское предприятие НПП "Радиосвязь", входящее в холдинг.

Холдинг "Росэлектроника" входит в "Ростех". Ранее холдинги КРЭТ и "Швабе", также входящие в госкорпорацию, были определены единственными поставщиками Минпромторгу инфракрасных термометров и аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего планируется закупить 5700 аппаратов ИВЛ.