Малоимущим жителям Ингушетии раздадут маски

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Ингушетии по поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова началась раздача 19 тыс. масок малоимущим семьям, сообщил председатель регионального комитета по делам молодежи Анзор Мархиев.

Маски были закуплены за деньги спонсоров. Их распределили по районам, в частности, Назрань получила 2000 масок, Магас - 1000. Акция будет продолжаться пять дней, в ней будут участвовать волонтеры, местные молодежные советы, "Волонтеры Победы", юнармейцы. Также населению будут напоминать, что в общественных местах по указу Калиматова следует носить маски.

В республике уже роздано более 8700 восьмислойных многоразовых масок, которые в добровольном порядке сшили студенты Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа. В ближайшие дни Комитет по делам молодежи планирует раздать еще 10 тыс. штук.

5 мая Калиматов объявил о предоставлении продуктовой и иной помощи более чем 5500 семьям.

В МВД Ингушетии отчитались, что уже более 380 семей погибших полицейских получили продуктовые наборы: "Каждая семья получила ящик яблок, мешок сахара, мешок муки, чай, подсолнечное масло".

По данным регионального оперштаба на 6 мая в Ингушетии подтверждено 1018 случаев заражения коронавирусом, умерли 28 человек.