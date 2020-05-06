В РФ госпитализированы свыше 80 тыс. человек с COVID-19 или подозрением на него

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Более 80 тысяч пациентов находятся в российских больницах с подозрением на коронавирус и с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На сегодня таких пациентов 80 тысяч, это не только с ковидной инфекцией, это те, кто поступает и в том числе с неуточненным диагнозом, и с внебольничными пневмониями всех этимологических причин", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Он уточнил, что тяжелых пациентов на учете - около 4 тысяч.