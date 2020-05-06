Россияне во второй половине апреля стали хуже оценивать свое материальное положение

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Население РФ во второй половине апреля ухудшило оценки своего материального положения из-за снижения доходов на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.

Доля респондентов, сообщивших об ухудшении своего материального положения, во второй половине апреля выросла на 6 процентных пунктов (п.п.) - до 42%, и одновременно на 4 п.п. (до 55%) сократилась доля говоривших о его неизменности. "Основная причина ухудшения материального положения - уменьшение доходов на фоне роста расходов и/или потери работы кем-то из членов семьи", - отмечается в материалах по итогам опроса.

Чуть менее напряженными стали ожидания изменения материального положения семьи через месяц, но, как отмечают авторы опроса, по всей вероятности, это произошло из-за общего снижения базового уровня, с которым производится сравнение. Ожидания изменения материального положения через год остались практически неизменными.

Рост расходов по-прежнему отмечает 53% участников опроса, но в числе причин их увеличения респонденты стали чаще называть рост цен (33%, рост на 3 п.п.) и необходимость тратить больше из-за постоянного нахождения дома (9%, на 4 п.п. больше).

Опрос показал существенное снижение потребления. Доля респондентов, сообщивших о сокращении расходов и отказе от привычных товаров и услуг, выросла с 28% (в начале апреля) до 44%. Сильнее всего сокращали расходы на привычные траты те, у кого серьезно ухудшилось материальное положение (69%).

Чаще всего среди товаров и услуг, расходы на которые пришлось уменьшить, назывались продукты питания (31%, рост на 11 п.п. по сравнению с первым опросом), в том числе овощи и фрукты (10%, рост на 6 п.п.), мясо и птица (9%, рост на 4 п.п.). Расходы на непродовольственные товары сократили 12% опрошенных (рост этой группы на 6 п.п.).

ЦБ в апреле 2020 года приостановил проведение регулярных опросов населения в режиме личного интервью из-за мер самоизоляции. Вместо этого было решено провести в апреле два всероссийских телефонных опроса (2-10 и 16-24 апреля).