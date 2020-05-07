Эксперт спрогнозировал последствия резкого удешевления курятины и свинины в РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Цены на мясо птицы и свинину в РФ за последнее время резко снизились, не выдержав распространения коронавируса и падения курса рубля и спроса. Это может серьезно ухудшить состояние предприятий отрасли в текущем году и "увести" некоторые из них с рынка, прогнозирует генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Если текущая ситуация в отрасли продолжится, то следует ожидать ухода с рынка наименее эффективных предприятий, ухудшения финансового состояния отрасли в целом", - заявил Рылько "Интерфаксу".

По его словам, анализ цен на мясо птицу и свинину показал, что с момента распространения COVID-19 они прошли "по траектории сложной дуги". "Сначала наблюдалось снижение цен в связи с закрытием предприятий общепита, потом - резкий рост из-за падения курса рубля и ажиотажного спроса на мясо, когда многие кинулись забивать им морозильники для долгосрочного хранения, - сказал он. - Пик пришелся на конец марта - начало апреля. Затем цены начали падать в связи с тем, что общепит остается закрытым, курс рубля некоторым образом стабилизировался, доходы населения снизились".

В результате, отметил Рылько, цены на курятину и свинину сейчас даже ниже тех, которые были на начало распространения коронавируса.

По данным ИКАР, тогда цена птицефабрик на тушку бройлера составляла 100 рублей за 1 кг (центральные регионы РФ), на волне ажиотажного спроса она поднялась до 117 рублей, сейчас - 87 рублей. В это же время в прошлом году цена была 110 рублей за 1 кг.

Существенно снизилась и цена на филе грудки. "Этот сегмент пострадал наиболее сильно, так как это мясо предназначалось для приготовления питания в ныне закрытых школах и детских садах", - пояснил Рылько.

"В первой половине марта цена составляла 165 рублей за 1 кг, при формировании запасов подскочила до 180 рублей, сейчас - 140 рублей. Это самая низкая цена на филе грудки с осени 2017 года", - заявил Рылько, напомнив, что год назад килограмм этого мяса стоил 160 рублей.

По такой же дуге двигались за последнее время и цены на свинину.

По данным ИКАР, на старте пандемии цена полутуш составляла 141 рубль за 1 кг, на ажиотажном спросе она поднялась до 153 рублей. В настоящее время полутуши стоят 125 рублей за 1 кг против 160 рублей в этот период прошлого года.

"В общем, ситуация для производителей мяса не очень радостная, пик трудностей придется на май-июнь", - констатировал Рылько.

В то же время он считает, что определенное облегчение может дать новый урожай зерна. "Если он будет хорошим, то цены на корма снизятся и это облегчит положение отрасли. Скорее всего, это может произойти в июле", - прогнозирует глава ИКАР.