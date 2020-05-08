Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.

В ведомстве отметили, что на женщину составили административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и "нарушение ограничительных мероприятий".

Женщина признала вину признала и принесла извинения. Полиции она пояснила, что своим поступком пыталась "заглушить боль и страхи": "У нас нет жилья (...). Двое маленьких детей, младший готовится к операции. Я ехала в расстроенных чувствах от матери...", - говорит нарушительница на видеозаписи, распространенной пресс-службой.

Инцидент произошел в ночь на четверг. Как сообщали в полиции, неизвестная женщина с внешними признаками сильного алкогольного опьянения погасила Вечный огонь на Марсовом поле. По данному факту организовали проверку, полиция занялась поиском нарушительницы.