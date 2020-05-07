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Полиция начала поиск женщины, потушившей Вечный огонь в центре Петербурга

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Неизвестная женщина потушила Вечный огонь в Петербурге, ее ищет полиция, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В ночь на четверг прохожий сообщил полицейским, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь. Отсмотрев записи камер видеонаблюдения, они выяснили, что в районе трех утра к мемориалу подошла женщина, потушила пламя и скрылась.

По словам источника, нарушительнице около 50 лет, она небольшого роста, со светлыми волосами средней длины; была одета в серый спортивный костюм.

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