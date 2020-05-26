Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Его двух спутниц продолжают искать.

Жалобу об осквернении памятника "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" на Якорной площади в Кронштадте полиция получила 25 мая. Ее подал директор местного музея истории.

Записи с камер наблюдения помогли установить, что около 23:00 24 мая мужчина и две женщины подъехали к мемориалу на Skoda Oktavia, достали шампуры и попытались сделать шашлык.