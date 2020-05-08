Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

По мнению священника, именно благодаря этому "замечательному изобретению" Россия до сих пор существует

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал правильной практику освящения ядерного оружия Русской православной церковью.

"Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие - это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует", - сказал священник в интервью газете "Токио симбун".

Он утверждал, что сразу после второй мировой войны премьер-министр Великобритании уговаривал президента США сбросить такие бомбы, как для Хиросимы и Нагасаки, на 27 городов, самых больших в России, "чтобы ее не было вообще". "А так как мы успели сделать атомную бомбу, то они теперь ничего не могут сделать", - считает отец Димитрий, который в 2001-2013 гг. возглавлял синодальный Отдел по взаимодействию с вооруженными силами.

Он признался, что, когда сам освящал оружие, чувствовал, что совершает нечто великое. "Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чем они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", - заявил священник.

По его словам, на это оружие уходит много денег, и россиянам приходится беднее жить: "Но зато мы живем и строим государство, которое мы хотим, а не такое, как они хотят нам".

"Мы просто благодарны господу богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем (ракеты - ИФ) как наших защитников", - сказал протоиерей.

В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного. Сбор отзывов на документ продлится до 1 июня. Практически сразу в недрах РПЦ развернулась дискуссия по этому вопросу. Так, первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков выразил несогласие с планами запретить освящение отдельных видов оружия.

"Оружие освящается затем, чтобы оно служило справедливым и благородным целям, то же самое касается и всякого вынужденного применения силы. Предметом дискуссии могут быть цели ношения и применения оружия, а не само его освящение (...) Убивает не само оружие, а люди, использующие его, поэтому нелепо оценивать оружие по степени его "моральности", - написал Щипков в статье, опубликованной на сайте "Интерфакс-Религия".