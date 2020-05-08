Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Курс рубля на это объявление не отреагировал

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. За это время министерство планирует продать валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.

С 7 апреля, когда была начата регулярная продажа валюты, до 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в мае в размере 190,1 млрд рублей, сообщило министерство в пятницу. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля составило 3 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, в случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств ФНБ. Для этого осуществляется продажа иностранной валюты на открытом рынке.

Банк России с 10 марта начал проводить упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила, чтобы повысить предсказуемость и снизить волатильность на финансовом рынке на фоне колебаний котировок нефти. Эти операции должны были осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

На это решение Минфина курс рубля не отреагировал, отметили эксперты "Интерфакс-ЦЭА". В 12:01 по Москве курс доллара США составил 73,85 рубля за доллар, что на 4,5 копейки выше, чем за минуту до объявления решения. Евро подорожал на 1,5 копейки, до 79,99 рубля.