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Воробьев и Мединский открыли новый музей "Зоя" в Петрищеве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В деревне Петрищево Рузского района торжественно открыли новый музейный комплекс "Зоя", посвященный Зое Космодемьянской. В церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский.

Губернатор назвал Космодемьянскую "великой женщиной, на примере которой мы все воспитывались".

Экспозиция развернулась в семи залах, в музее представлены личные вещи Зои и ее брата - Героя Советского Союза Александра Космодемьянского, фотоматериалы, макет партизанской землянки с личными вещами и оружием бойцов, экспонаты, рассказывающие о разведывательных операциях Зои и последнем дне её жизни.

Строить новый музей начали в мае 2019 года, поскольку старый комплекс нуждался в реновации.

Зоя Космодемьянская Владимир Мединский Андрей Воробьев Петрищево Московская область

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