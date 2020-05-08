Воробьев и Мединский открыли новый музей "Зоя" в Петрищеве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В деревне Петрищево Рузского района торжественно открыли новый музейный комплекс "Зоя", посвященный Зое Космодемьянской. В церемонии приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский.

Сохранить память о героях. Музейный комплекс "Зоя" открылся в Петрищево https://t.co/YURkV2cLzh pic.twitter.com/gOc6SbEgpH — Подмосковье сегодня (@Mosregtoday) May 8, 2020

Губернатор назвал Космодемьянскую "великой женщиной, на примере которой мы все воспитывались".

Экспозиция развернулась в семи залах, в музее представлены личные вещи Зои и ее брата - Героя Советского Союза Александра Космодемьянского, фотоматериалы, макет партизанской землянки с личными вещами и оружием бойцов, экспонаты, рассказывающие о разведывательных операциях Зои и последнем дне её жизни.

Строить новый музей начали в мае 2019 года, поскольку старый комплекс нуждался в реновации.