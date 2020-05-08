Девятилетний мальчик, пропавший в апреле в Башкирии, найден мертвым

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ребенка, пропавшего 22 апреля в Гафурийском районе Башкирии, нашли в реке мертвым, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР в пятницу.

Тело мальчика достали из воды 8 мая без видимых телесных повреждений.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района, где был в гостях вместе с родителями, и ушел в неизвестном направлении.

Родители ребенка сначала попытались найти его самостоятельно, а затем обратились в правоохранительные органы. В поисках ребенка участвовало около 200 человек: спасатели, полицейские и добровольцы, была задействованы криминалистическая техника, квадрокоптеры, гидроциклы, водный транспорт.

Для проведения более эффективных следственных мероприятий было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).