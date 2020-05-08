Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Девятилетний мальчик, пропавший в апреле в Башкирии, найден мертвым

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ребенка, пропавшего 22 апреля в Гафурийском районе Башкирии, нашли в реке мертвым, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР в пятницу.

Тело мальчика достали из воды 8 мая без видимых телесных повреждений.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик вышел из дома своего деда в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района, где был в гостях вместе с родителями, и ушел в неизвестном направлении.

Родители ребенка сначала попытались найти его самостоятельно, а затем обратились в правоохранительные органы. В поисках ребенка участвовало около 200 человек: спасатели, полицейские и добровольцы, была задействованы криминалистическая техника, квадрокоптеры, гидроциклы, водный транспорт.

Для проведения более эффективных следственных мероприятий было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Башкирия

Новости

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Правительству РФ поручено за неделю подготовить возвращение автодилеров к работе

Регионы Центральной России начали смягчать ограничения в связи с COVID-19

Регионы Центральной России начали смягчать ограничения в связи с COVID-19

Основателя паблика "Омбудсмен полиции" арестовали по делу о вымогательстве

Основателя паблика "Омбудсмен полиции" арестовали по делу о вымогательстве
Пандемия коронавируса

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

Ограничения по коронавирусу в РФ полностью снимут только после появления вакцины

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

Главу Минстроя выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Экономический кризис

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30

Роспотребнадзор заявил о потере коронавирусом активности при температуре +30
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');