Кадыров рассказал о своем телефонном разговоре с Путиным накануне Дня Победы

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову накануне Дня Победы. В ходе разговора он вспомнил погибшего 16 лет назад, 9 мая, первого главу республики Ахмата Кадырова и поздравил жителей Чечни с праздником.

"Теплый телефонный разговор состоялся у меня сегодня с Владимиром Путиным. Наш президент позвонил накануне годовщины трагической гибели первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Владимир Владимирович отметил, что помнит об этой скорбной дате, вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи и видит плоды его наследия", - написал Кадыров в своем аккаунте в инстаграме в пятницу.

Он отметил, что с тех пор, как не стало Ахмата-Хаджи Кадырова, прошло 16 лет.

"Сегодня мне было очень приятно услышать от нашего президента слова поддержки", - подчеркнул Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, "Владимир Путин отметил, что уважает весь чеченский народ и поздравляет всех жителей с наступающим Днем Великой Победы".

Ахмат Кадыров погиб в Грозном 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе, где проходили праздничные мероприятия в честь Дня Победы.