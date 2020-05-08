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Минфин не поддержал приостановку "Платона"

Ведомство считает, что денег на ремонт дорог может не хватить

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минфин не поддержал просьбу "Деловой России" приостановить взимание платы с большегрузов в госсистеме "Платон", так как, по мнению министерства, это снизит финансирование дорожных фондов и затруднит исполнение президентского указа.

Такую позицию министерство изложило в ответе от 30 апреля на обращение общественной организации от 14 апреля, с которым ознакомился источник "Интерфакса" в правительстве.

"Деловая Россия" предлагала приостановить действие "Платона" до октября 2020 г.

"В своем ответе министерство отмечает, что приостановление взимания платы может привести к образованию выпадающих доходов федерального бюджета, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда, что, в свою очередь, приведет к сокращению финансирования мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог", - сказал собеседник, ссылаясь на документ.

Минэкономразвития в своем письме также заявляет, что выпадающие доходы на ремонт дорог ведут "к возникновению риска неисполнения указа президента от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", добавил источник.

Как сообщалось, об отмене сборов с большегрузов в госсистеме "Платон" в связи с возникшим из-за коронавируса кризисом неоднократно просили грузоперевозчики - письма об этом направляла в кабмин Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП).

В конце марта оператор госсистемы "Платон" (ООО "РТ-Инвест транспортные системы", РТИТС) заявлял, что не получал распоряжений о приостановке ее работы в связи с коронавирусом.

"Пока это не более чем предложение не известных нам людей. Никаких соответствующих распоряжений на уровне правительства и Минтранса не поступало", - говорил собеседник "Интерфакса" в РТИТС.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% РТИТС владеет АО "РТ-Инвест" (ранее сообщалось, что компания на 74,99% принадлежала ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов, остальные 25,01% "РТ-Инвеста" - у ГК "Ростех" - при этом по данным на 26 февраля 2019 года учредители не заявлены). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%), Антон Замков (7,5%).

Минфин Платон

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