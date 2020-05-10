Правительство РФ выделило более 3,8 млрд руб. на поддержку учреждений культуры

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство России выделило из резервного фонда более 3,8 млрд рублей для поддержки учреждений культуры, чья деятельность пострадала из-за распространения коронавируса.

Распоряжение за подписью и.о. премьер-министра РФ Андрея Белоусова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минкультуры России, федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный Эрмитаж" и федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный академический Большой театр России" в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3 808 500 тыс. рублей", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минкультуры РФ должно распределить субсидии на основе мониторинга финансового состояния и оценки потребности федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в финансировании первоочередных расходов (оплата труда работников, коммунальные услуги, содержание имущества) с учетом изменения объема и условий выполняемой работы и "перераспределения на эти цели иных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Доклад по итогам контроля за целевым и эффективным использованием средств должен быть представлен в правительство РФ до 1 февраля 2021 года.