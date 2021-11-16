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Большой театр и Эрмитаж получат по 200 млн рублей компенсаций за COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство выделило из своего резервного фонда 2,2 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, которые несут финансовые потери из-за коронавирусных ограничений, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Из этой суммы Большой театр получит напрямую 196 млн рублей, Эрмитаж - 197 млн рублей.

Еще более 1,2 млрд рублей получит Минкультуры, которое распределит субсидии между подведомственными театрально-концертными организациями, еще более 606 млн рублей министерство получит для музеев.

В пресс-службе правительства напомнили, что театры, музеи и концертные площадки были вынуждены ограничить заполняемость залов и потеряли часть доходов, но при этом они обязаны по-прежнему платить зарплаты, налоги и коммунальные платежи.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Эрмитаж Минкультуры Большой театр коронавирус правительство

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