Работу салонов красоты, прогулки с детьми и одиночный спорт разрешили на Камчатке

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Камчатском крае с 12 мая постепенно снимаются ограничения для сферы услуг и передвижения граждан, сообщает пресс-службы краевого правительства.

"С 12 мая в Камчатском крае официально будут разрешены одиночные прогулки с детьми и спорт на свежем воздухе (так же, в одиночном режиме)", - говорится в сообщении.

С некоторыми ограничениями разрешена работа предприятий сферы услуг: парикмахерских, салонов красоты, химчисток, учреждений по ремонту одежды и обуви. Владельцы предприятий будут обязаны обеспечить использование масок и перчаток всеми посетителями, и принимать строго по предварительной записи при условии - не больше одного клиента в помещении.

Магазины непродовольственных товаров, расположенные вне торговых центров, либо в отдельно стоящих зданиях, или на первых этажах зданий с отдельным входом, так же смогут открыться. Но при условии, если в помещении будет одновременно не больше одного посетителя на 10 квадратных метров.

При этом, в целом режим ограничений сохранится до 31 мая включительно.

Без изменений остается "масочный режим" - обязательное ношение защитных масок в местах скопления людей. Также остаются в силе ограничения на перелеты и наземное сообщение на территории Камчатского края. Под запретом остается работа торговых центров.

"Мы можем констатировать, что благодаря принимаемым усилиям, нам удалось сдержать взрывной характер распространения инфекции, и несмотря на те сложности, с которыми мы сталкивались, с теми очагами, которые у нас были сформированы, и частично сохраняются до сих пор, в целом нам удается сдерживать темп прироста. Очень важно, что сейчас мы видим, что наша система здравоохранения справляется с тем потоком на госпитализацию, который сейчас есть, и около половины подготовленных коек у нас сейчас свободно. Это позволяет нам уверено говорить, что ситуацию мы контролируем. В то же время ситуация крайне напряженная", - сказал врио губернатора края Владимир Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.

По последним данным, в Камчатском крае зарегистрировано 384 случая COVID-19, в стационарах находятся 134 человека с коронавирусом. В крае проведено 25 тыс. 727 тестов на эту инфекцию.