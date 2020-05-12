Самолет "Почты России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Борт "Почты России", вылетевший из Красноярска в Норильск, несколько часов кружил над красноярским аэропортом из-за проблем с шасси, но благополучно приземлился, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиапредприятия.

"У самолета "Почты России", вылетевшего из Красноярска в Норильск, после взлета возникли проблемы с шасси, более двух часов он летал над красноярским аэропортом. В настоящее время он совершил благополучную посадку", - сказал собеседник агентства.