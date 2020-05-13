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В Новосибирске создали органический кристалл, не ломающийся при сверхнизких температурах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ученые из Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ, Новосибирск) впервые в мире получили органический кристалл, сохраняющий пластичность даже при температуре жидкого азота. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Понимание критериев, которые делают это возможным, позволит в будущем открывать новые классы веществ и модификации материалов", - говорится в сообщении.

Вещество представляет собой соль малеиновой кислоты и аминокислоты L-лейцина, полученную методом медленного испарения.

"L-лейцин и малеиновую кислоту растворяли в дистиллированной воде, а затем капли этого раствора наносили на специально подготовленное стекло, где они медленно испарялись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в какой-то степени получение такого кристалла было случайностью: во время экспериментов над целым рядом соединений ученые обнаружили, что этот смешанный кристалл имеет такое свойство, как пластичность.

Чтобы посмотреть, как соединение ведет себя в различных условиях, его охладили на дифрактометре (приборе, который позволяет получить внутреннюю структуру кристалла) от комнатной температуры до -173 градусов Цельсия.

Затем материал погрузили в жидкий азот и согнули.

Когда исследователи получили, расшифровали и описали данные, то заметили, что внутренняя структура кристалла не претерпевает значительных изменений.

"Изучая литературу, мы не нашли других упоминаний и поняли, что это первый случай в мире", - приводятся в сообщении слова замдиректора ИХТТМ Дениса Рычкова.

По мнению ученых, свойства материала объясняются тем, что в его структуре есть как сильные, так и слабые связи, которые чередуются слоями. Когда взаимодействия между слоями слабые, они могут скользить, и это изгибает материал.

"Открытие такого эффекта приближает нас к тому, чтобы проектировать новые классы веществ и органических материалов, которые могут эксплуатироваться при экстремально низких температурах. Это важный фундаментальный результат, благодаря которому в будущем появится возможность получать другие материалы не случайным образом, а целенаправленно", - отмечает Рычков.

Новосибирск ИХТТМ Институт химии твердого тела и механохимии

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