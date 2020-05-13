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В Якутске ввели режим ЧС из-за паводка

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен 13 мая на территории городского округа Якутск в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой, соответствующее распоряжение подписала мэр города Сардана Авксентьева.

"Ввести с 09:00 часов 13 мая 2020 года режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" органам управления и силам Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте распоряжения.

По информации пресс-службы администрации Якутска, вода в Лене продолжает подниматься.

"В настоящее время в зоне подтопления находятся территории в районах Тулагино, Капитоновка, Кангалассы, Пригородный, Даркыллах, Хатассы, Табага, а также в Промышленном округе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в микрорайоне Кангалассы подтоплен один дом. Население оповещено, в пункт временного размещения люди переезжать пока отказываются.

"В селе Хатассы подтапливает два участка. В СОНТ "Планета" подтопило около 30 дачных участков. В эвакуационном пункте зарегистрированных граждан нет", - приводятся в сообщении слова руководителя администрации села Хатассы Евгения Пермякова.

В Промышленном округе подтоплено 52 дома, в которых проживает 162 человека, в том числе 44 ребенка. В зоне затопления работают две группы спасателей. Эвакуационный пункт готов к приему граждан.

Якутия Якутск

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