Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 13.05В России 242 271+10 028В мире 4 261 955+84 451

МВД начало проверку из-за видео сотрудницы приюта в Уфе, оскорбляющей и стравливающей детей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полицейские проводят проверку по факту распространения в соцсети видеозаписи, в которой сотрудница социального приюта в Уфе грубо разговаривает с воспитанниками, а также провоцирует детей бить друг друга.

В пресс-службе ведомства сообщили, что личность автора видеоролика установлена. Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД по Уфе проводит проверку. Материалы проверки будут переданы для принятия процессуального решения по подследственности.

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии агентству сообщили, что эта сотрудница больше не работает с детьми - ее отстранили от работы.

Сотрудники Минтруда сами отследили через интернет скандальное видео, которое, как установлено, сняла и выложила в соцсеть сама ругавшаяся сотрудница.

Минтруда проводит служебное расследование с связи с публикацией видеозаписи.

"Проверкой установлено, что данный работник работает с января 2020 года специалистом по социальной работе (занимается формированием личных дел воспитанников). Она не педагог", - сообщил представитель ведомства в социальной сети.

В свою очередь, проверку по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) инициировала и республиканская прокуратура.

На одном из эпизодов видео, размещенном в соцсетях, сотрудница провоцирует конфликт между мальчиком лет четырех и девочкой лет пяти, по-видимому, не поделивших игрушку.

"Это мое", - говорит мальчик.

"Тут ничего твоего нет. Яна, ударь его", - отвечает сотрудница. После этого девочка бьет мальчика по лицу.

Кроме того, в кадры видеозаписи попала девочка примерно 10 лет. Девочка, по всей видимости, не хочет, чтобы ее снимали, и прячется под парту. Сотрудница при этом оскорбляет ее, в том числе и нецензурными словами.

Башкирия Уфа

Новости

Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ как напряженную, но управляемую

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Правительство РФ решило заменить генералам каракулевые шапки меховыми

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

"Победа" возобновит полеты по России с 1 июня

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство внесло в Думу законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

В РФ приостановлено обращение аппаратов ИВЛ, два из которых загорелись в больницах

Пациенты горевшей больницы умерли от отравления угарным газом или от отключения ИВЛ

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

Абрамов и Абрамович начали искать инвесторов для крупнейшего лесного холдинга Дальнего Востока

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');