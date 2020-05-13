МВД начало проверку из-за видео сотрудницы приюта в Уфе, оскорбляющей и стравливающей детей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полицейские проводят проверку по факту распространения в соцсети видеозаписи, в которой сотрудница социального приюта в Уфе грубо разговаривает с воспитанниками, а также провоцирует детей бить друг друга.

В пресс-службе ведомства сообщили, что личность автора видеоролика установлена. Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних Управления МВД по Уфе проводит проверку. Материалы проверки будут переданы для принятия процессуального решения по подследственности.

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии агентству сообщили, что эта сотрудница больше не работает с детьми - ее отстранили от работы.

Сотрудники Минтруда сами отследили через интернет скандальное видео, которое, как установлено, сняла и выложила в соцсеть сама ругавшаяся сотрудница.

Минтруда проводит служебное расследование с связи с публикацией видеозаписи.

"Проверкой установлено, что данный работник работает с января 2020 года специалистом по социальной работе (занимается формированием личных дел воспитанников). Она не педагог", - сообщил представитель ведомства в социальной сети.

В свою очередь, проверку по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) инициировала и республиканская прокуратура.

На одном из эпизодов видео, размещенном в соцсетях, сотрудница провоцирует конфликт между мальчиком лет четырех и девочкой лет пяти, по-видимому, не поделивших игрушку.

"Это мое", - говорит мальчик.

"Тут ничего твоего нет. Яна, ударь его", - отвечает сотрудница. После этого девочка бьет мальчика по лицу.

Кроме того, в кадры видеозаписи попала девочка примерно 10 лет. Девочка, по всей видимости, не хочет, чтобы ее снимали, и прячется под парту. Сотрудница при этом оскорбляет ее, в том числе и нецензурными словами.