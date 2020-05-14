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Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Модернизацию первичного звена здравоохранения собираются перенести, говорится в проекте постановления правительства РФ.

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

Наступление негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не прогнозируется, отмечается в записке.

Проект постановления не потребует выделения дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы РФ, говорится в документе.

Запуск программ модернизации объектов первичного звена здравоохранения в регионах РФ планировалась с 1 июля 2020 г.

Минздрав

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