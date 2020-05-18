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Житель Камчатки получил условный срок за призывы сжигать росгвардейцев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор жителю Петропавловска-Камчатского, публично призывавшему к экстремистской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.

"По ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета) Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Осужденный подал апелляционную жалобу. Камчатский краевой суд ее удовлетворил частично, сократив испытательный срок до 2 лет. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Следствием и судом установлено, что в июле прошлого года мужчина разместил в интернете призывы к совершению убийств сотрудников Росгвардии - он требовал сжигать росгвардейцев.

"Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в сообщениях злоумышленника содержится побуждение к насильственным действиям по мотиву ненависти и вражды против лиц по признаку их отношения к отдельной социальной группе", - подчеркивается в сообщении.

В ФСБ отмечают, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за убийство и сексуальное насилие над ребенком.

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по региону.

Камчатка Росгвардия

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