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Минсельхоз пообещал контролировать поставки продукции с ГМО в Россию

Минсельхоз пообещал контролировать поставки продукции с ГМО в Россию
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Россельхознадзор заверили, что поставки в РФ сои и соевого шрота с ГМО, как и раньше, будут под контролем.

Ранее СМИ сообщали что в соответствии с постановлением правительства от 16 апреля 2020 года (N520) от госрегистрации освобождаются соевые бобы и соевый шрот с ГМО. Отмечалось, что использоваться они будут для кормов животных и при условии, что их безопасность подтверждена Россельхознадзором.

В Минсельхозе заявили, что постановление направлено на поддержку предприятий животноводства и сохранение уровня себестоимости животноводческой продукции. Ведомство заверяет, что документ не предполагает бесконтрольного ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, а лишь дает право предприятиям до конца 2020 года ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли исследования безопасности.

В свою очередь Россельхознадзор напоминает, что постановление правительства не разрешает ввоз в Россию сои и соевого шрота новых ГМ-линий. Ввозиться будет только продукция проверенных ГМ-линий, которые безопасны для человека.

Минсельхоз отметил, что в перспективе рассматривает возможность пересмотра условий ввоза соевых бобов при достижении самообеспеченности соей. В 2019 году производство сои в России составило 4,36 млн тонн. В 2020 году планируется достичь показателя в 4,7 млн тонн, в 2021 году - в 5,1 млн тонн, 2022 году - в 5,6 млн тонн.

Как сообщали СМИ, некоторые сельскохозяйственные регионы РФ просили дополнительно изучить предложение Минсельхоза, опасаясь, что этот шаг откроет рынок для американских корпораций и демпингующих южноамериканских компаний.

Минсельхоз Россельхознадзор

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