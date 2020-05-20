Кольскую сверхглубокую скважину предложили открыть для туристов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Чтобы привлечь туристов в Печенгский район Мурманской области, власти региона обсуждают с Ростуризмом возможность передать в федеральную собственность и расконсервировтаь для посещения Кольскую сверхглубокую скважину. Об этом сообщила замгубернатора Ольга Кузнецова.

По ее словам, в регион регулярно приезжают туристы посмотреть этот экспериментальный объект и узнают, что он закрыт. Также скважина привлекает кинематографистов, которые все чаще устраивают там съемки. Еще она интересует уфологов с тех пор, как одна из финских газет в 1980-х 1 апреля сообщила, что при ее бурении ученые достигли ада и с тех пор оттуда слышны крики грешников. Перевод статьи периодически всплывает в интернете.

"Мы ведем работу с Федеральным агентством по туризму в части той государственной программы, которая подготовлена на федеральном уровне, по передаче этого объекта в федеральную собственность, в том числе, чтобы получать финансирование из федеральных источников", - сказала Кузнецова.

Кольская сверхглубокая попала в 1991 году в Книгу рекордов Гиннеса как самая глубокая в мире буровая скважина. Она находится в десяти километрах от города Заполярный.

Ее в исследовательских целях в мае 1970 года начала бурить Кольская комплексная геолого-разведывательная экспедиция глубокого бурения Мингеологии СССР. Она получил обозначение СГ-3. В сентябре 1981 года в нее на рекордную глубину 8 770 м спустили и зацементировали обсадную колонну диаметром 245 мм. До ее спуска открытый ствол скважины достигал рекордной протяженности в 10 километров.

К началу 1991 года забой достиг отметки 12 261 м. Скважина впервые в мире вскрыла непрерывный разрез двух древнейших комплексов во временном интервале от 3 до 1,6 млрд лет: осадочно-вулканогенный комплекс протерозоя и гранито-гнейсовый комплекс архея. С 1992 года экспериментальное бурение было прекращено, а в 2008 году СГ-3 законсервировали.

По оценке российских и иностранных ученых, бурение сверхглубоких скважин по своей сложности сравнимо с полетом в космос и закрытие скважины принесло непоправимый ущерб мировой науке.

В 2012 году режиссер Владимир Батраков снял документальный фильм "Кольская сверхглубокая. Дорога в ад". Осенью 2020 года в прокат должен выйти художественный фильм Арсения Снюхина "Кольская сверхглубокая".

Привлечь туристов в Печенгский район чиновники рассчитывают также за счет промышленного туризма - объектов структур "Норникеля". Также власти рассчитывают использовать преимущества географиеского положения района, который соседствует с Норвегией.

Глава Печенгского района Эдуард Затона в ходе онлайн-презентации добавил, что в районе есть объекты, уже привлекающие туристов. Это охраняемая природная территория на западе Мурманской области - полуострова Средний и Рыбачий, заповедник "Пасвик", военные тропы времен Великой Отечественной войны. Кроме того, туристы приезжают в Печенгский район для морской рыбалки.