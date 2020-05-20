МИД РФ обвинил YouTube в дискриминации из-за удаления аккаунта телеканала "Крым 24"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ расценил удаление видео-хостингом YouTube аккаунтов телеканала "Крым 24", информагентств Anna News и News-Front как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ.

"Американская платформа предприняла рестриктивные меры под явно надуманным предлогом "нарушения правил хостинга". То, что YouTube не предоставил никаких убедительных фактов, объясняющих своих действий, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остается без ответа, является неприемлемым", - говорится в распространенном в среду сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ расценили действия видео-хостинга "как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке". "Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений", - говорится в сообщении.

Российский МИД призвал профильные международные структуры и правозащитные НПО "отреагировать на эти вопиющие факты".

20 мая стало известно, что американский видео-хостинг Youtube удалил аккаунт крымского телеканала "Крым 24", а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News Front.

В связи с этим в МИД РФ заявили, что "телеканал "Крым 24" является одним из наиболее популярных источников информации на полуострове". "Он входит в крупнейший крымский медиа-холдинг "Телерадиокомпания "Крым", объединяющий пять телеканалов, три радиостанции, информационный портал и два сайта. Команда телеканала "Крым 24" традиционно освещает самые актуальные крупные информационные поводы этого российского региона", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в российском МИДе, из-за удаления аккаунта "Крым 24" на Youtube около 30 тысяч подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров.

Там напомнили, что 17 апреля корпорация Google заблокировала страницу "Федерального агентства новостей" и связанный с ней аккаунт на Youtube, в результате чего были удалены десятки тысяч документальных фильмов и репортажей агентства.

"Ранее, в январе 2019 года под надуманным предлогом модераторами Facebook было удалено более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства Sputnik. Это лишь отдельные примеры американской цензуры в Интернете в отношении российских информационных порталов", - заявили в российском дипведомстве.

О том, что крупнейший в мире видеохостинг YouTube заблокировал страницу телеканала "Крым 24" без объяснения причин, сообщил в среду "Интерфаксу" генеральный продюсер ТРК "Крым" (АНО, подчиняется Мининформу республики) Олег Крючков. "Мы рассматриваем возможность подачи иска, потому что без объяснения причин удален YouTube-канал главного крымского телеканала", - сказал Крючков.

По его словам, служба поддержки видеохостинга не отвечает, причину блокировки выяснить не удалось. В результате действий YouTube оказались недоступны 90% видеоконтента канала, эти ролики планируют опубликовать на российских хостингах в течение трех суток.

Генпродюсер полагает, что решение YouTube может быть связано с прямым эфиром 18 мая, когда телеканал показал, как в Крыму вспоминают жертв сталинской депортации.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал намерение телеканала подать в суд на YouTube. Он также назвал вопросом национальной безопасности необходимость развития аналогичных отечественных платформ.

"Интерфакс" направил информационный запрос в пресс-службу "Google Россия", однако ответа на него пока не поступило.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.