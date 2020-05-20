Самарская прокуратура проверит поставку "самопальной" защиты в больницу с COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Самарской области начала проверку контракта на поставки защитных костюмов в областную клиническую больницу имени В.Д.Середавина, где лечат зараженных COVID-19, сообщает ведомство.

Прокуратура оценит качество поставляемой продукции и соблюдение требований федерального законодательства о контрактной системе.

В пятницу днем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медперсоналу больницы им. Середавина выдали более 2 тыс. защитных костюмов "кустарного производства".

"Это средства индивидуальной защиты без регистрационных удостоверений, из материала сомнительного качества. По сути, это "самопальные" костюмы. Есть информация о случаях заражения медработников новой коронавирусной инфекцией, она проверяются", - сказал источник.

В отделении Росздравнадзора по Самарской области сообщили, что в больнице им. Середавина проводится административное расследование, изъяты образцы средств индивидуальной защиты.

"Возбужденно административное расследование по статье 6.28 КоАП РФ. Изъяты образцы костюмов, получена хозяйственная документация, отражающая всю информацию о поступлении их в больницу. Правовая оценка действиям будет дана после тщательного изучения всех обстоятельств", - отметил представитель ведомства.

15 мая в понедельник пресс-служба правительства Самарской области сообщила о сформированном в регионе трехнедельном запасе средств СИЗ.