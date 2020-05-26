В девяти регионах остался недельный запас защитных костюмов для медиков

Москва, Дагестан и еще несколько регионов данные о своих запасах не прислали

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье имеется недельный запас защитных костюмов для медиков, работающих с коронавирусными больными, а Москва данные о запасах не представила, сообщила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина.

"Хотела дать вам информацию об обеспеченности защитными костюмами - это самое дорогостоящее. В некоторых регионах остался только недельный запас для работы медиков с тем, чтобы были защитные костюмы, это, например, Костромская, Московская, Архангельская, Свердловская, Новосибирская, Магаданская области, Марий Эл, Татарстан, Приморский край", - сказала Серегина на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

"Ряд субъектов просто не предоставил сведения: например, Смоленская область - не можем представить, как осуществляется там защита. Москва почему-то не предоставила, Мурманская, Псковская область, Дагестан, который в тяжелом положении, мы знаем, Томская и Сахалинская области", - добавила чиновница.