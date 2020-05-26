Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

В девяти регионах остался недельный запас защитных костюмов для медиков

Москва, Дагестан и еще несколько регионов данные о своих запасах не прислали

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье имеется недельный запас защитных костюмов для медиков, работающих с коронавирусными больными, а Москва данные о запасах не представила, сообщила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина.

В РоссииСамарская прокуратура проверит поставку "самопальной" защиты в больницу с COVID-19Читать подробнее

"Хотела дать вам информацию об обеспеченности защитными костюмами - это самое дорогостоящее. В некоторых регионах остался только недельный запас для работы медиков с тем, чтобы были защитные костюмы, это, например, Костромская, Московская, Архангельская, Свердловская, Новосибирская, Магаданская области, Марий Эл, Татарстан, Приморский край", - сказала Серегина на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

"Ряд субъектов просто не предоставил сведения: например, Смоленская область - не можем представить, как осуществляется там защита. Москва почему-то не предоставила, Мурманская, Псковская область, Дагестан, который в тяжелом положении, мы знаем, Томская и Сахалинская области", - добавила чиновница.

Росздравнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости

Источник заявил о планах сделать выходным день проведения Парада Победы

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Минздрав России подтвердил смерть более ста врачей от коронавируса

Минздрав России подтвердил смерть более ста врачей от коронавируса

Секретный свидетель по делу "Сети" рассказала о подготовке подсудимых к революции и гражданской войне

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Парад Победы в России назначили на 24 июня

Парад Победы в России назначили на 24 июня

К концу июня военные построят в Дагестане еще три медцентра для борьбы с COVID-19

Пандемия коронавируса

Шойгу заявил, что боеспособность российской армии не пострадала из-за COVID-19

Шойгу заявил, что боеспособность российской армии не пострадала из-за COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Дагестане начала стабилизироваться, но остается сложной

Ситуация с COVID-19 в Дагестане начала стабилизироваться, но остается сложной

Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить

Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');