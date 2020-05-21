Закон о создании единой базы данных жителей РФ принят Госдумой

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.

В федеральный регистр будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол (и в случае его изменения иной пол), реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Ресурс будет формироваться на основе сведений о гражданах РФ, иностранцах и иных лицах, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Закон вводит понятие "идентификатора" "как некоего признака, указывающего на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе".

Закон предусматривает защиту отдельных категорий лиц - судей, свидетелей - путем действий уже внутри регистра уполномоченными сотрудниками.

Согласно положениям закона, федеральный ресурс о населении будет формировать и вести Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

"Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков", - сказал замруководителя ФНС Виталий Колесников ранее, комментируя инициативу.

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".

Для чего нужен реестр

"Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать, соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае", - сказал Колесников.

Закон "позволит прогнозировать развитие региона, он позволит говорить, какие люди, какого возраста с каким образованием находятся в различных муниципальных образованиях - это очень важно с точки зрения прогноза развития региона", - отметил замруководителя ФНС.

"В значительной части этот реестр позволит взять на себя функцию и статистического учета, причем очень оперативного, то, чего сегодня у нас не хватает, с точки зрения актуальности информации", - добавил он.

Центр обработки данных (ЦОД), в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период. В частности, согласно закону, до 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и обязательного источника получения сведений о населении.