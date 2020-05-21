В МИД РФ пока не получали уведомления от США о выходе из Договора по открытому небу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американская сторона не уведомляла Москву о решении выйти из договора по открытому небу, заявили "Интерфаксу" в четверг в МИД России.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что США уведомили Великобританию о решении выйти из договора.

Агентство Associated Press отмечало, что администрация президента США Дональда Трампа уже оповестила иностранных партнеров, что решила выйти из договора, однако в сообщении не уточнялось, кого именно.

The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен уведомить Москву об этом шаге в пятницу.

Издание отмечало, что официальные лица в Америке уже давно выражают недовольство тем, что Москва якобы нарушала соглашение и не разрешала полеты над городом, где Россия, как считалось, развертывает ядерное оружие, в зоне досягаемости которого оказывается Европа. Российская сторона, по данным газеты, также запрещала полеты во время проведения крупных военных учений в стране. Кроме того, источники газеты указали, что Трамп был возмущен полетом российского самолета прямо над его гольф-клубом в Бедминстере в Нью-Джерси в 2017 году.

Вместе с тем, по данным Пентагона и американских спецслужб, российская сторона, вероятно, использует полеты над территорией Соединенных Штатов, чтобы наметить инфраструктуру, которая может быть поражена при кибератаках.

О том, что Белый дом рассматривает вопрос о выходе из Договора по открытому небу, стало известно 8 октября 2019 года. Тогда председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел обратился с отдельным письмом к советнику по нацбезопасности президента Роберту О'Брайену. В своем обращении он осудил намерение администрации прекратить участие США в этом договоре.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве считают, что США приняли решение о выходе из договора. Он отметил, что реакция РФ "на готовящееся или потенциальное, эвентуальное решение Вашингтона будет зависеть от того, как это решение будет сформулировано, что оно конкретно будет означать". Он высказал сомнение, что за США последуют другие страны.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.