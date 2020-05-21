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Красношейная поганка, клуша и дубровник вошли в обновленную Красную книгу России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Три вида птиц Петербурга вошли в обновленную Красную книгу России. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в четверг.

Это красношейная поганка, клуша и дубровник.

Красношейная поганка в условиях Петербурга поселяется даже на внутриквартальных водоемах и часто устраивает гнезда у берега, в узкой полосе растительности или совершенно открыто. В то же время успешность гнездования этого вида в городских условиях очень низкая, в среднем на пару приходится только два птенца, доживших до возраста приобретения самостоятельности.

"Гибель гнезд с кладками и птенцов во многих случаях происходит непосредственно по вине людей и собак, выгуливаемых без поводков. Также вытесняют красношейных поганок с водоемов агрессивные птицы лысухи, которых привлекает на водоемы чрезмерная подкормка птиц гражданами. Они разоряют гнезда красношейных поганок и преследуют их птенцов", - отмечают в комитете.

Клуша - это крупная чайка, которая встречается в Санкт-Петербурге в основном во время миграций. Факты современного гнездования неизвестны, но в 1980-х годах существовала гнездовая колония на намытом берегу в районе Большого морского порта.

Резкое падение численности дубровника на всем пространстве ареала - это современный пример антропогенного воздействия человека на популяцию отдельных видов. С 2012 года данный вид не регистрировался на территории Санкт-Петербурга. Дополнительным фактором, вызвавшим фактически полное исчезновение этого вида в городе, стало уничтожение влажных лугов с густым травяным покровом и редкой кустарниковой растительностью по берегам Невской губы.

Все три вида занесены и в Красную книгу Санкт-Петербурга в 2018 году.

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